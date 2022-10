Sous le titre “Enseignement supérieur privé en Tunisie, un secteur hautement stratégique”, l’édito souligne l’évolution de l’enseignement privé “En Tunisie, l’engouement pour l’enseignement privé au niveau des trois cycles (primaire, secondaire et supérieur) n’est plus à démontrer.

Les parents sont de plus en plus enclins à mettre la main dans la poche pour financer et assurer à leurs enfants une éducation de qualité. La finalité est de les aider à acquérir, à la faveur d’une logistique pédagogique moderne (TIC et autres), un bon niveau d’étude dans des conditions de sécurité et de discipline et à leur garantir, au final, un avenir professionnel décent.

Les universités publiques et les établissements privés d’enseignement supérieur se complètent – MOUNIR MAALI DG de l’enseignement supérieur privé

Former des profils qui matchent avec les métiers de demain – AMINA BOUZGUENDA ZEGHAL DG Paris-Dauphine TUNIS

Faire de la Tunisie une destination éducationnelle pour l’Afrique – MAHMOUD TRIKI Fondateur SMU

Notre enseignement supérieur doit être internationalisé et exporté – MOHAMED DAMAK Président de la FNESP

Quelle université pour quelle société? – KARIM BEN KAHLA Professeur universitaire

Former les nouvelles générations à affronter le marché du travail – TAHAR BEN LAKHDAR Président ESPRIT

Nous préparons les jeunes aux métiers de demain – NASREDDINE NSIBI Ministre de la formation professionnelle

Initier l’apprenant à la réactivité – MOHAMED HÉDI ZAIEM Dr. Economie

Nous offrons une formation d’excellence unique en Tunisie – DR. MOHSEN LAABIDI DG Collège LaSalle TUNIS

La 1ère école de formation aux métiers de la communication et de la publicité en Tunisie – RAOUF SAAD DG Creative AD School

«Les marchés internationaux offrent aux diplômés tunisiens des écosystèmes plus accomplis que le milieu local» GHAZI BOULILA – Directeur de l’Unité de Recherche DEFI à l’ESSECT.

L’enseignement supérieur privé génère de l’innovation et de la valeur – KAIS MABROUK – Expert. PHD

+ Supplément ACTUALITES

+ ANNUAIRE des universités