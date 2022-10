Ceci d’autant plus vrai que les nouvelles conditions exigent l’achat des produits et marchandises importées auprès des fabricants (usines) en excluant les grossistes, les centrales d’achat et les soldeurs. Une telle mesure ne peut qu’encourager la contrebande en ce qui concerne l’importation de ces produits et marchandises achetées habituellement ailleurs qu’auprès des usines.

N’oublions pas que de plus en plus, les sociétés propriétaires de marques ne fabriquent plus. Ils assurent la conception de leurs produits, fabriquent auprès de sous-traitant (ce qui a, entre autres, permis à la Tunisie de développer le secteur de la confection) et assurent la commercialisation soit à travers leur propre circuit de distribution, soit à travers des distributeurs.