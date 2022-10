LA Tunisie a exprimé sa satisfaction de la signature, par les Palestiniens, de la “Déclaration d’Alger” issue de la Conférence d’unification des rangs palestiniens.

Il s’agit d’une étape importance sur la voie de la consécration de l’unité nationale et l’instauration d’un Etat palestinien indépendant avec Al Qods-Est pour capitale.

La Tunisie a salué le rôle majeur assumé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui a parrainé les négociations et réuni toutes les conditions pour assurer leur réussite. Il a, également, encouragé toutes les parties palestiniennes au dialogue et surmonter les désaccords, afin de répondre au mieux, aux aspirations légitimes du peuple palestinien et lui permettre de recouvrer tous ses droits, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères publié vendredi.

A cette occasion, la Tunisie y réitère son soutien indéfectible à la juste cause palestinienne et affirme être constamment aux côtés du vaillant peuple palestinien.

La Tunisien souligne, dans ce sens, son adhésion active à toutes les initiatives sérieuses devant permettre d’aboutir à un règlement global et équitable de la juste cause palestinienne.

A noter que 14 factions palestiniennes dont Fatah et Hamas ont signé jeudi la Déclaration d’Alger, sous la supervision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Un document en vertu duquel les signataires s’engagent à organiser des élections législatives et présidentielle dans un délai d’une année.