La volonté de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) d’aller à fond vers l’option africaine est illustrée par l’organisation de plusieurs activités et la conclusion de multiples accords avec ses partenaires du continent, entre autres le Nigéria, un marché à très fort potentiel et qui plus a récemment adhéré à la Zone de libre-échange continental africaine (ZLECAf).

Dans ce cadre, et en vue de booster davantage les échanges économiques entre la Tunisie et le Nigéria et de développer des opportunités d’affaires sur ce marché, la CCIS organise, en collaboration avec l’ambassade du Nigéria à Tunis et en partenariat avec la Chambre de commerce, d’Industrie, de mines et d’agriculture de l’Etat du KADUNA, le Forum d’affaires multisectoriel tuniso-nigérian, et ce vendredi 14 octobre 2022 à l’hôtel Concorde Sfax Center.

Cette manifestation ambitionne de contribuer à l’amélioration du positionnement des produits tunisiens sur le marché africain à travers justement le marché nigérian.

Les 16 opérateurs économiques nigérians attendus à ce Forum sont actifs dans les secteurs de l’énergie, des équipements médicaux et de laboratoires, du pétrole et du gaz, du forage et du traitement des eaux, de l’agriculture, de l’élevage, des aliments pour bétail, du BTP, de l’enseignement supérieur et des TIC.

Outre la séance plénière, le programme de ce Forum économique comporte aussi des rencontres B2B ainsi que des visites dans certaines entreprises de la région.