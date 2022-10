C’est un Nobel pas comme les autres. Il a une histoire un peu particulière par rapport aux aux autres prix décernés par l’Académie royale…

Selon huffengtonpost.fr mais d’autres sources également, des six prix Nobel seul celui d’économie ne figure pas dans le testament d’Alfred Nobel. Sa création est de la Banque centrale suédoise, en 1968 mais décerné depuis 1969, venant ainsi s’ajouter aux cinq traditionnelles récompenses (médecine, physique, chimie, littérature et paix). C’était pour le tricentenaire de l’institution en accord bien évidemment avec la Fondation Nobel et l’Académie royale des sciences de Suède, qui était déjà chargée de décerner les prix en physique et en chimie.

D’ailleurs, ce prix à proprement parler s’intitule « prix de la Banque centrale de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel ».

Les onze derniers lauréats du Prix Nobel d’économie, y compris celui de 2022:

2022 : Ben Bernanke, ancien président de la Banque centrale américaine (2006 et 2014), et Douglas W. Diamond et Philip G. Dybvig, pour leurs “recherches sur les banques et les crises financières”.

2021 : David Card (États-Unis/Canada), Joshua Angrist (États-Unis/Israël) et Guido Imbens (États-Unis/Pays-Bas), pour leurs travaux qui ont permis d’éclairer de nombreux domaines comme le marché du travail, l’immigration et l’éducation.

2020 : Paul Milgrom (États-Unis) et Robert Wilson (États-Unis), pour avoir « amélioré la théorie des enchères et inventé de nouveaux formats d’enchères » au « bénéfice des vendeurs, des acheteurs et des contribuables du monde entier ».

2019 : Esther Duflo (France/États-Unis), Abhijit Banerjee (États-Unis) et Michael Kremer (États-Unis) pour leurs travaux sur la réduction de la pauvreté dans le monde.

2018 : William Nordhaus (États-Unis) et Paul Romer (États-Unis) pour avoir modélisé les vertus et les nuisances de l’activité économique sur le climat.

2017 : Richard H. Thaler (États-Unis), pour ses travaux sur les mécanismes psychologiques et sociaux à l’œuvre dans les décisions des consommateurs et des investisseurs.

2016 : Oliver Hart (Royaume-Uni/États-Unis) et Bengt Holmström (Finlande), théoriciens du contrat.

2015 : Angus Deaton (Royaume-Uni/États-Unis), « pour son analyse de la consommation, de la pauvreté et du bien-être ».

2014 : Jean Tirole (France), pour son « analyse de la puissance de marché et de la régulation ».

2013 : Eugene Fama, Lars Peter Hansen et Robert Shiller (États-Unis), pour leurs travaux sur les marchés financiers.

2012 : Lloyd Shapley et Alvin Roth (États-Unis), pour leurs travaux sur la meilleure manière d’accorder offre et demande sur un marché, avec des applications dans le don d’organes et l’éducation.

Source