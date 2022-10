Ils sont trois économistes américains à décrocher le prix Nobel d’économie 2022. Il s’agit Ben S. Bernanke, ancien président de la Banque centrale américaine (2006 et 2014), et deux de ses compatriotes, Douglas W. Diamond et Philip G. Dybvig. Le comité de l’Académie suédoise des sciences chargé de décerner le prix a récompensé leurs “recherches sur les banques et les crises financières“, rapporte AFP.

Voici ce qu’a écrit le comité de l’Académie suédoise des sciences chargé de décerner le prix pour justifier son choix. « Le trio a significativement amélioré notre compréhension du rôle des banques dans notre économie, particulièrement durant les crises financières, ainsi que la façon de réguler les marchés financiers. Une importante découverte de leurs recherches, dont les travaux commencent à partir des années 1980, a été de montrer pourquoi éviter l’effondrement des banques est vital ».

Ceci étant, l’AFP rappelle que Ben Bernanke était à la tête de Fed, entre 2006 et 2014 –période au cours de laquelle était survenue la crise financière de 2008 et la chute de la banque américaine Lehman Brothers, mais « le jury ne fait aucune référence à son action à la tête de la Fed dans les motivations de son prix ».

Autrement dit, le comité du Nobel a fait un distinguo entre la recherche économique pure et dure et la fonction de président de la Banque centrale américaine qu’a été Ben Bernanke.