A l’occasion de la Journée internationale de femme rurale, célébrée le 15 octobre de chaque année, l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) organise une manifestation culturelle les 14, 15 et 16 courant sous le slogan “Les femmes rurales changent la réalité”.

Selon un communiqué de l’UNFT, l’ouverture de cette manifestation sera marquée par le lancement d’un programme de partenariat et de coopération entre le centre de formation agricole moderne de Chebeda (gouvernorat de Ben Arous) et les établissements éducatifs, dans le but de sensibiliser les enfants et les jeunes à l’importance de l’agriculture biologique.

Le public assistera à des témoignages de jeunes filles et femmes rurales qui ont réussi à changer leur réalité.

Des ateliers sur la valorisation des déchets et la préservation de l’environnement sont, également, au programme.

Un atelier de réflexion scientifique sera également organisé avec la participation de la ligue nationale des chercheuses tunisiennes relevant de l’UNFT sur l’impact du changement climatique sur les femmes agricoles, outre l’organisation d’une exposition-vente de produits écologiques du centre de formation agricole de Chebeda.