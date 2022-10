L’Algérie marque sa présence aux travaux de la 145ème Assemblée de l’Union interparlementaire et ses réunions connexes avec une dizaine de membres qui se tiennent du 11 au 15 octobre 2022 dans la capitale rwandaise, Kigali.

Selon un communiqué de la Chambre haute du Parlement algérien cité par l’APS, cette délégation parlementaire conjointe entre les deux Chambres du Parlement est présidée par Lotfi Boumediene Chibane (vice-président du Conseil de la nation).

A souligner qu’un millier de personnes issues de 120 Parlements prennent part aux travaux de cette session axés sur le thème central : « Egalité des sexes et Parlements sensibles au genre : moteurs du changement pour un monde plus résilient et pacifique ».

Outre Chibane, la délégation algérienne comprend Ahmed Kharchi (membre du Conseil de la nation et membre du Comité exécutif de l’UIP), Mondir Bouden (vice-président de l’APN), Abdelkader Sahli (président de la Commission des affaires juridiques, administratives), Fouzia Ben Badis, Ali Talbi, Farida Ilimi et Bouchouit Anouar.