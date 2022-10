Le 1er forum consacré au développement du tourisme de croisière à Sfax se tiendra mardi 11 octobre 2022 à Sfax, annonce l’association “Sfax International”; laquelle association qui regroupe l’ensemble des structures économiques de la ville de Sfax (UTICA – CONECT – CCIS – UPMI – Centre d’Affaires – Technopole de Sfax – Université de Sfax …) a lancé le projet depuis plusieurs mois, “pour faire de Sfax un hub de croisière pour l’ensemble des régions du Sud Tunisien”.

“L’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP) est le co-organisateur du Sfax Cruise Forum 2022″…. “Cette collaboration s’est déjà concrétisée par la présence de Sfax sur le stand de l’OMMP au Salon Seatrade de Malaga en Espagne, marquant le début de la promotion de Sfax et de son port de commerce, comme prochaine destination pour les croisiéristes internationaux”.

“Le Port de Sfax sera une ouverture unique pour des sites exceptionnels en Tunisie : de la Médina de Sfax à l’héritage de Sbeitla, de l’Amphithéâtre d’El Jem aux oasis de gabès sans oublier les Iles Kerkennah”…

Selon Sfax international, plusieurs excursions de très hautes valeurs historiques et archéologiques pourraient être proposées aux touristes de croisière :

1 – La Médina de Sfax fondée en 849 après J.-C. sur ordre des émirs aghlabides de Kairouan, la capitale de l’Ifrikiya.

2 – L’Amphithéâtre romain d’El Jem à 1h de Sfax, aussi appelé le Colisée de Thysdrus.

3- Le site de Sbeitla à 3h de Sfax, connu dans l’Antiquité sous le nom de Sufeitula.

4- Le château de Youngha à Mahress 40 mn de Sfax : la citadelle a été fondée par les Byzantins au VIe siècle et désigné par les géographes arabes des XIe et XIIe siècles – Al-Bakri et Al Idrissi – sous le nom de Kasr er-Roum (” Château des Romains “). Elle a été transformée au IXe siècle en ribat par les Aghlabides…

5 – Les îles de Kerkennah : Les plus anciennes traces historiques remonteraient à l’époque phénicienne. Aujourd’hui, c’est la pêche à la Charfia qui a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de UNESCO.

Une présence internationale est annoncée pour ce 1er Sfax Cruise Forum 2022, notamment Pino MUSOLINO, président et CEO de l’autorité portuaire de Rome – Civitavecchia, qui viendra présenter un aperçu sur le développement des activités de croisières entre l’Italie et la Tunisie ; Frédérique Patry du croisiériste Silversea exposera les attentes et besoins pour faire de Sfax une escale régulière; alors que Caroline Valadié, experte en tourisme de croisière, présentera les outils à créer pour que Sfax devienne une destination incontournable en Méditerranée.

Le 1er Sfax Forum du développement de Croisière se tiendra sous l’égide des ministres de Transport et du Tourisme.