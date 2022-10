A l’occasion de l’organisation le 11 octobre 2022 du premier Forum de développement du tourisme de croisière à Sfax, le premier en son genre, “Sfax New Cruising Destination”, plusieurs excursions sont prévues à des sites archéologiques et des monuments historiques de la région ainsi qu’aux oasis de Gabes , en vue de faire connaitre et de promouvoir les richesses du patrimoine tunisien auprès des touristes de croisière.

Ainsi, dans le cadre de ce premier forum qui s’intègre dans la stratégie de développement régional des gouvernorats du Sud de la Tunisie et de la promotion de son patrimoine, le programme comporte des visites à la Médina de Sfax, la capitale de l’Ifrikiya, à l’amphithéâtre d’El Jem, le 3ème plus grand amphithéâtre Romain au Monde aujourd’hui, au site Sbeitla, ville connue dans l’Antiquité sous le nom de Sufetula, au château de Youngha à Mahress, désigné par les géographes arabes des XIe et XIIe siècles – Al-Bakri et Al Idrissi – sous le nom de Kasr er-Roum (” Château des Romains “).

Le volet culturel du forum comporte également une visite aux îles de Kerkennah connues par la pêche unique au monde, “la Charfia” qui a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de UNESCO.

Parmi les présents internationaux, figure le nom de Caroline Valadié ,experte en tourisme de croisière depuis plus de 25 ans, qui interviendra durant le forum pour présenter les opportunités d’accueil des navires de croisière du port de Sfax et les attentes des croisiériste en termes de visites culturelles et archéologiques. Elle parlera également des outils à créer pour que Sfax devienne une destination incontournable en Méditerranée.

Sfax International qui regroupe l’ensemble des structures économiques de la ville de Sfax (UTICA – CONECT – CCIS – UPMI – Centre d’Affaires – Technopole de Sfax – Université de Sfax -..) a lancé le projet depuis plusieurs mois pour faire de Sfax un HUB de croisière pour l’ensemble des régions du Sud Tunisien. Il rassemblera tous les acteurs du tourisme et de l’économie régionale pour discuter des nouvelles opportunités de développement et d’investissement qui se présentent à travers l’activité du tourisme de croisière , et de son impact sur le potentiel de création d’emplois à forte valeur ajoutée dans la région de Sfax mais aussi dans les régions de Kasserine (Sbeïtla), Mahdia, El Jem et Gabès.

Le 1er Sfax Forum du développement de Croisière, placé sous l’égide des Ministres de Transport et du Tourisme ainsi que du gouverneur de Sfax, est organisé en collaboration avec l’OMMP (Office de la Marine Marchande et des Ports), la FTAV (Fédération tunisienne des agences de voyage et de tourisme) et la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations).