Dans son intervention ce matin sur radio ExpressFM, Nafaa Ennaifer, membre du bureau exécutif de l’IACE, a alerté sur la situation dangereuse dans laquelle se débat le secteur des industries alimentaires, notamment dans les filières laitière, avicole, des pâtes alimentaires…

Cette situation est le résultat de l’absence de stratégies et d’actions de la part des différents gouvernements pour sauvegarder et développer ces filières qui ne sont plus loin de l’effondrement total.

L’ensemble de ces filières subissent à des degrés divers la hausse des coûts mondiaux des intrants, il cite à titre d’exemple le coût de l’énergie et de l’alimentation animale dans le coût de production et qui s’élève à 60%.

Il a souligné l’urgence de mesures permettant la réduction des coûts de production, d’aller vers une vérité des prix. Il a également insisté sur le fait que la part de la subvention de l’Etat dans le prix du lait n’a pas été payé depuis 16 mois, soit près de 320 millions de dinars.