Les représentantes de la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprise (CNFCE), du Secrétariat général du COMESA, du COMESA Business Council (CBC) et du COMFWB ont exprimé leur appui pour le lancement en Tunisie d’un “méga incubateur et d’un centre d’affaires pour les femmes entrepreneures” des pays membres du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).

Dans le cadre de la Déclaration de Tunis de vendredi 30 septembre 2022, la présidente de la CNFCE, Leila Belkhiria Jaber, a souligné, lors de clôture de la Conférence internationale “COMESA Tunisia Business Women Days” (29 et 30 septembre 2022 à Tunis), que les participants ont également plaidé en faveur de l’initiative de lancement de la norme ” Made in COMESA”, mettant l’accent sur la nécessité de promouvoir un label de confiance liant les professionnels locaux des pays membres.

Création d’un organisme public-privé de normalisation et de contrôle de qualité

Ils ont aussi évoqué la possibilité de s’appuyer sur l’expérience tunisienne en matière de normalisation et d’essais de produits pour mettre en place un organisme public-privé de normalisation et de contrôle de qualité qui sera éventuellement financé par le COMESA.

De même, les représentants du secteur privé ont exprimé leur soutien à l’organisation de foires commerciales dans les pays de la sous-région de l’Afrique du Nord dans le but d’améliorer l’accès mutuel aux marchés respectifs, de partager les expériences et éventuellement de créer des coentreprises couvrant cette zone.

Renforcement de l’intégration régionale

La Déclaration de Tunis a en outre appelé à créer un environnement favorable au secteur privé pour tirer pleinement parti du marché commun et à faciliter la coopération entre les organisations professionnelles des pays membres du COMESA dans l’objectif d’appuyer le secteur privé.

Les représentantes de la CNFCE, du Secrétariat Général du COMESA, du COMESA Business Council (CBC) et du COMFWB ont exprimé leur engagement à travailler ensemble pour renforcer l’intégration régionale et offrir une coopération efficace dans les domaines de la promotion du commerce, de l’industrie et du développement du secteur privé.

Intervenant à la clôture de la conférence, la ministre tunisienne du Commerce et du Développement des exportations, Fadhila Rebhi, a appelé les parties intervenantes (UTICA, CNCFE, GIZ et les membres du COMESA) à réfléchir à l’éventuelle organisation de ce conclave tous les deux ans. L’objectif est de suivre l’état d’avancement du marché COMESA dans le cadre de réunions biennales qui constitueront un lieu d’échange entre les femmes chefs d’entreprises, a-t-elle encore souligné.

Des réelles opportunités…

Le COMESA, un marché porteur et créateur de richesses, permettra aux femmes chefs d’entreprise de nouer de nouveaux partenariats gagnants/gagnants et fructueux.

Organisée par la coopération allemande en Tunisie (GIZ), en partenariat avec le CNFCE et le ministère du Commerce et du développement des exportations, la Conférence Internationale ” COMESA Tunisia Business Women Days ” regroupe 21 pays de l’Afrique de l’Est et du Sud.

Elle vise à présenter aux femmes chefs d’entreprises, les opportunités et les programmes que le COMESA offre, en termes de facilitation de commerce et de circulation entre les pays, ainsi que des avantages douaniers.

Il s’agit également de mettre en réseau les femmes entrepreneures africaines et tunisiennes.

A noter que les échanges commerciaux de la Tunisie avec les pays membres du COMESA ont atteint, en 2021, environ 3,250 milliards de dinars, soit en hausse de 40% par rapport à 2020.

Depuis 2018, la Tunisie est membre de l’organisation régionale COMESA, composée de 21 Etats membres africains qui ont convenu de promouvoir l’intégration régionale par le commerce et le développement des ressources naturelles et humaines.