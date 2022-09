Une délégation de haut niveau conduite par le Secrétaire général adjoint de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est en visite depuis mercredi à l’île de Djerba (Gouvernorat de Médenine) pour faire le suivi des préparatifs du Sommet de la Francophonie qui sera tenu les 19 et 20 novembre 2022.

La délégation a inspecté les travaux d’aménagement de plusieurs espaces dont le village francophone et le théâtre qui vont abriter divers ateliers, a indiqué le maire de Houmet Souk, Houcine Jrad, notant que des échos positifs sont recueillis auprès des membres de la délégation, au sujet des préparatifs en cours.

L’île de Djerba abritera, les 19 et 29 novembre 2002, la 18ème session du Sommet de la Francophonie, qui coïncide avec la célébration du cinquantenaire de l’Organisation de la Francophonie (OIF).

L’événement connaitra la participation de plusieurs chefs d’Etats et de gouvernement, ministres, hommes d’affaires et représentants de la société civile et des médias.