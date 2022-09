La vente des dattes sur pied dans les oasis de la région de Djerid (gouvernorat de Tozeur) connaît une stagnation pour la troisième année consécutive, selon le représentant de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche à Tozeur, Mohamed Saleh Belhaj.

Les ventes des dattes sur pied, pratique d’usage dans la région depuis des décennies, varient jusqu’à présent entre 26 et 27% de la superficie totale des palmeraies. ” Des taux faibles “, estime-t-il, attribués à la persévérance des hautes températures et à la réticence des exportateurs du domaine. Une situation qui a incité un certain nombre d’agriculteurs de la région à récolter les dattes à leurs propres frais et à l’écouler sur le marché de gros où les ventes demeurent toutefois limitées, a affirmé Belhaj.

Belhaj espère cependant voir le rythme des ventes s’accélérer, notamment avec les dernières chutes de pluie, appelant l’autorité de tutelle à s’intéresser de plus près à la question de la commercialisation des dattes.