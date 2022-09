Le camp de la justice climatique a démarré le 26 septembre 2022 à Nabeul et se poursuivra pendant 4 jours en présence de près de 400 participants venus de 65 pays du continent africain et du Moyen-Orient.

Ce conclave a pour objectif de participer à la mise en œuvre des stratégies de travail pour la région en vue d’une solution claire, juste de la crise climatique dans le monde.

Le camp se tient à quelques semaines de la 27ème conférence des différentes parties à la convention-cadre des Nations Unies, concernant le changement climatique ” COP27 “, au cours du mois de novembre 2022 à Charm Cheikh (Egypte).

Pour le directeur des campagnes interrégionales à l’Organisation ” Greenpeace “, de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, Ahmed Droubi, les populations des pays du Sud sont confrontées à une situation environnementale, sociale et économique injuste et sans précédent en raison de la situation climatique dans leurs pays.

” Il s’est avéré que les Etats et les sociétés les moins responsables sont ceux qui ont pâti le plus” des effets de changements climatiques dans le monde, a-t-il déclaré.