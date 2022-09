” La tenue du forum syndical continental pour la Zone de libre-échange africaine (ZLECAf) vise essentiellement à défendre le travail décent et le développement social en Afrique “, a souligné lundi, Noureddine Taboubi, secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Dans son allocution prononcée à l’ouverture du forum, qui se tient les 26 et 27 septembre à Tunis, Taboubi a indiqué que la présence de représentants de grandes organisations syndicales en Afrique à cet évènement reflète l’intérêt particulier accordé à la défense des droits des travailleurs dans la Zone de libre-échange africaine.

Il assure que la ZLECAf constitue une opportunité importante pour rompre avec les moyens de production classiques, polluants et irresponsables, et adopter des modèles de production et de consommation durables soulignant la nécessité d’échanger les expertises et les connaissances pour élaborer des programmes de formation plus développés.

Taboubi a signalé que les peuples africains aspirent à des systèmes politiques démocratiques qui luttent contre toute forme de discrimination et respectent les droits de l’homme.

Il a, à cette occasion, appelé les organisations syndicales africaines à promouvoir le dialogue social pour garantir la stabilité afin de créer un climat favorable au travail décent et au progrès économique et social.

Des représentants d’organisations syndicales du Tchad, du Ghana, du Ruanda, de Namibie, de Djibouti et de l’Afrique du Sud prennent part à ce forum qui devra être couronné par une position commune pour la défense des droits des travailleurs auprès des ministres africains du commerce.