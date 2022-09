Une “Union des travailleurs dans le secteur du patrimoine arabe” qui aura pour mission d’aider à la sauvegarde du patrimoine immatériel et à sa préservation, est née dans le cadre des travaux de la 22ème édition du Forum international des narrateurs à Sharjah (SINF), aux Emirats arabes Unis (EAU).

Des spécialistes dans le patrimoine et l’art des contes tunisiens ont pris part à ce Forum organisé les 21, 22 et 24 septembre à “Expo Centre Sharjah”, par l’Institut du patrimoine de Sharjah.

Plus de 160 experts et spécialistes de 46 pays ont participé à cette édition 2022 ayant pour thème “Les contes de la mer” avec une programmation axée sur le genre littéraire des fables et une variété d’activités culturelles en lien avec l’art du conte.

Parmi les autres recommandations faites à la séance de clôture du Forum, la création d’un diplôme technique dans les arts populaires et les arts de la mer qui sont menacés de perdition. Ce diplôme dédié aux travailleurs dans le secteur du patrimoine sera délivré sous la direction de l’Institut du patrimoine de Sharjah.

Il a également été convenu de préparer un dossier arabe commun sur “L’héritage de la mer, pratiques et traditions” et de hâter la mise en place d’une plateforme numérique et interactive dédiée aux conteurs et aux trésors humains vivants, sur le plan local, régional et international.

L’élargissement du contenu des plateformes numériques qui sont dédiées au patrimoine immatériel en se référant aux standards internationaux initiés par l’Unesco est au coeur des recommandations.

Les experts ont appelé à impliquer davantage la nouvelle génération, les enfants et les jeunes, dans les travaux de ce forum à travers l’Ecole internationale des contes relevant de l’Institut du patrimoine de Sharjah.

Les participants ont souligné la nécessité d’accorder plus d’intérêt aux livres des merveilles qui sont parmi les plus importants textes narratifs arabes. Un genre qui demeure, estiment-ils, marginalisé et rarement exploré dans les études critiques modernes.

Créé en 2001, le Forum international des narrateurs de Sharjah (Sharjah International Narrator Forum (SINF) est un rendez-vous d’envergure internationale qui invite chaque année des narrateurs et des spécialistes du patrimoine immatériel populaire qui fait partie du patrimoine mondial de l’Humanité.