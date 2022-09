Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors et l’Association nationale de prise en charge des sourds à Borj Cédria ont signé un accord de coopération pour la mise en œuvre d’un programme commun dans le domaine de la prise en charge, la protection et l’intégration des enfants atteints de surdité.

Cet accord, qui a été signé, vendredi 23 septembre 2022, par la ministre de la Famille et de la Femme, Amel Belhaj Moussa, et le président de ladite association, Moncef Chatty, porte sur la “coopération en vue de garantir un soutien scolaire, psychologique, social et sanitaire aux enfants sourds, de favoriser toutes les conditions d’apprentissage et d’insertion professionnelle, outre les activités éducatives, sociales et de loisirs et l’intégration des enfants et l’autonomisation économique des filles”.

Au siège de cette association, la ministre a pris connaissance des foyers des filles et des garçons, de la classe préparatoire, des salles et espaces spécialisées, des ateliers de menuiserie, de coiffure, de couture et de pépinière des projets, de la salle d’informatique et d’une exposition de la production des adhérents.

Belhaj moussa a mis l’accent sur les efforts déployés par son département pour garantir l’égalité des chances entre tous les enfants, signalant que les secteurs de l’enfance et de la famille sont considérés comme une affaire nationale qui nécessite la contribution de tous.

Elle a salué le rôle de cette association dans la prise en charge des personnes atteintes de surdité dans les domaines d’enseignement et de formation, d’encadrement éducatif, social et culturel dans ses centres spécialisées.

Belhaj Moussa a décidé d’aider l’association à travers la remise de 5 ordinateurs et de permettre aux enfants de séjourner, pendant les vacances scolaires de printemps et d’été, au centre de vacances et de loisirs pour enfants à Hammamet relevant du ministère de la Famille.