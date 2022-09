Le “Digital Safety Forum” se tient le samedi 24 septembre à Tunis sur la

gouvernance d’Internet, à l’initiative de la plateforme “Digital Citizenship” (citoyenneté digitale).

“Dans une Tunisie où la digitalisation et le web revêtent une importance majeure pour tous les aspects de la vie du citoyen, la cybersécurité et l’application des bonnes pratiques et politiques s’imposent désormais comme des sujets essentiels pour garantir la bonne gouvernance d’Internet”, selon cette plateforme.

Dans ce cadre, Digital Citizenship vise la sensibilisation des internautes à l’importance de deux points : la contribution d’analystes tunisiens dans la gouvernance de l’internet et le partage des connaissances sur les enjeux en ligne et la sécurité numérique.

Le Digital Safety Forum va initier par la suite la réflexion pour créer un impact positif. Cela inclut en premier lieu de former de jeunes analystes spécialisés dans les politiques internationales de l’Internet.

Le deuxième objectif est de mettre en place un espace d’échange pour rendre les internautes conscients de l’importance d’appliquer les lois qui protègent les données personnelles afin de lutter plus efficacement contre la cybercriminalité et assurer un espace cybernétique plus inclusif.

Les organisateurs souhaitent également, via le forum, engager avec les décideurs et les chefs de file, le dialogue sur l’adoption de nouvelles lois et politiques. Ces réformes aideront le secteur privé à faire sa transformation numérique nécessaire tout en prenant en considération les droits numériques des citoyens.