Le suivi des projets d’approvisionnement en eau potable des zones rurales du gouvernorat de Gafsa a été au menu de la visite, dimanche 18 septembre 2022, du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mohamed Elyes Hamza, dans la région.

Financé par la Banque africaine de développement (BAD), les projets d’approvisionnement en eau potable des zones rurales s’inscrivent dans le cadre du Programme de développement intégré du nord du gouvernorat de Gafsa.

Elyes Hamza a visité les localités de Sned Jabel (Délégation Sned) et Chebiba (Gafsa-nord) où deux projets d’approvisionnement en eau potable sont en cours moyennant une enveloppe de 3,7 millions de dinars au profit de 1 400 habitants.

De même, il a pris connaissance de l’état d’avancement d’un projet de réaménagement d’une nouvelle zone irriguée de 40 hectares dans la localité de Henchir Boualem (Gafsa-nord) au profit de 29 agriculteurs pour un coût total de 500 mille dinars.

Au début de cette tournée, une séance de travail a été organisée au siège du gouvernorat de Gafsa en présence des cadres régionaux et des professionnels du secteur agricole. Lors de cet entretien, les intervenants ont soulevé les problèmes rencontrés par les agriculteurs de la région relatifs essentiellement à la sécheresse, le manque d’eau et la régulation des tarifs du fourrage et des engrais.