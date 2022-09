Plus de 2 milliards de dinars de déficit de la balance commerciale alimentaire en août 2022

La balance commerciale alimentaire a enregistré, durant août 2022, un déficit de 2,154 milliards de dinars, contre un déficit de 1,322 milliards de dinars durant la même période de l’année écoulée, selon les données publiées jeudi 15 septembre par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

Le taux de couverture a atteint 63,8% en 2022 contre 68,8% en 2021, indique la même source.

En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une hausse de 30,6% alors que les importations ont augmenté de 40,7%.

Selon l’ONAGRI, le déficit enregistré est particulièrement dû au résultat de l’accroissement du rythme des importations des céréales (+48,9%), des huiles végétales (+109,5%) et du sucre (+65,6%), et ce malgré la hausse des exportations de l’huile d’olive (+33%).

Le prix du blé dur a enregistré une hausse de 89,6% par rapport à l’année dernière. Les prix des autres produits céréaliers (blé tendre, orge et maïs) ont enregistré des hausses respectives comprises entre 44% et 61%. Ces hausses sont principalement liées aux répercussions de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

D’après l’Observatoire, les prix à l’exportation ont observé une hausse de 31,7% pour l’huile d’olive, de 12,1% pour les agrumes et de 8,5% pour les produits de la pêche par rapport à la même période de l’année précédente. Par contre, ceux des dattes et des tomates ont baissé respectivement de 4,4% et de 3,7%.

Il en est de même pour les prix à l’importation des céréales qui ont connu une hausse de 89,6% pour le blé dur, de 62,4% pour l’orge, de 61% pour le blé tendre, et de 44,2% pour le maïs.

Le prix des huiles végétales et du sucre ont également connu respectivement des augmentations de 62,80% et de 46,7%.