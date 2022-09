La Tunisie sera l’invitée d’honneur de la 12ème édition du Salon international du livre de Palestine (Palestine international book fair) qui se tient du 14 au 24 septembre à Ramallah.

Cette édition verra la participation de 350 maisons d’édition de 16 pays. Des rencontres littéraires (25) auront lieu en présence de 95 auteurs dont des écrivains et des poètes de divers pays du monde.

Le pavillon Tunisien à Ramallah réunira une sélection des principales publications nationales et des livres édités par des institutions culturelles publiques sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles.

Parmi les membres de la délégation tunisienne, on cite la participation de Mohamed Najjar et Mehdi Ghalleb (poètes), Hafedh Sehili (artiste plasticien) et Mohamed Aissa Meddeb (écrivain).

La journée d’ouverture verra la tenue d’une rencontre sur les relations politiques tuniso-palestiniennes en présence de l’ambassadeur tunisien en Palestine et du ministre palestinien de la Culture.

Le ministère des Affaires Culturelles a annoncé, lundi, que la présence tunisienne au Salon international du livre de Palestine, “traduit les profondes relations tuniso-palestiniennes et le souci des deux parties à renforcer leur coopération fructueuse dans tous les secteurs artistiques et créatifs”.

Après le Salon international du livre de Palestine, la Tunisie sera également à l’honneur au Salon international du livre de Ryadh, en Arabie Saoudite, qui aura lieu du 29 septembre au 8 octobre. Sous la conduite du ministère des Affaires Culturelles, la délégation officielle à Ryadh sera composée de professionnels du livre, d’intellectuels et d’artistes.

Pour sa part l’Union des éditeurs tunisiens (UET) avait annoncé, sa participation à la Foire internationale de Riyadh par une délégation de 16 éditeurs. Notons que l’Union a annoncé depuis le 29 août dernier, son ” boycott de toutes les prochaines manifestations organisées par le ministère dont les commissions de subvention, les foires nationales ainsi que sa participation aux foires arabes “.

L’Union avait expliqué une décision qui intervient sous fond d’”une crise profonde dans le secteur et la manque de subventions publiques”. Elle a déploré “l’absence d’une stratégie efficiente de la part du ministère de tutelle”, tout en soulignant le manque de coordination avec tous les acteurs dans le secteur du livre et de l’édition.

Le Salon international du livre d’Amman, en Jordanie, organisé du 1er au 10 septembre, a inauguré la saison automnale des salons et foires du livre arabes. D’après l’agenda, publié en juin dernier par l’Union des Editeurs arabes (UEA), les deux mois prochains verront la tenue du Salons du livre arabe d’Istanbul (Turquie) et des Foires de Khartoum (Soudan), de Sharjah (Emirats arabes Unis) et du Koweït.