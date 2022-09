Le projet PROMETEO – Un village transfrontalier pour protéger les cultures arboricoles méditerranéennes en partageant les connaissances – est un projet lancé dans le cadre du programme de coopération transfrontalière IEV « Italie-Tunisie » 2014-2020, cofinancé par l’Union européenne, dont la Région sicilienne…

PROMETEO a pour objectif spécifique d’établir un réseau transfrontalier entre chercheurs, entreprises et autres acteurs italiens et tunisiens dans un secteur stratégique, en l’occurrence les cultures arboricoles méditerranéennes typiques (agrumes, amandiers et oliviers), afin de collaborer dans le développement de solutions techniques innovantes et durables pour la protection de ces cultures contre les organismes pathogènes de quarantaine ou les ravageurs émergents, qui menacent leur rentabilité et leur survie.

Le projet vise à améliorer la qualité des services fournis par les laboratoires scientifiques et éducatifs des deux pays partenaires la Tunisie et l’Italie, à actualiser les connaissances des chercheurs et des autres parties prenantes, en s’appuyant sur les conseils d’experts de renommée internationale via des réunions, des séminaires, des cours en présentiel et à distance ainsi qu’une assistance pour l’élaboration et la validation des protocoles et des bonnes pratiques et la définition des lignes directrices.

Les résultats seront utiles pour orienter les politiques agricoles, renforcer les services phytosanitaires, accroître l’efficacité de la production, la compétitivité et la durabilité de ces secteurs et améliorer les normes de qualité en matière de sécurité alimentaire.

Et tout cela, à travers la réalisation des finalités suivantes :

– Atelier pour le partage des connaissances transfrontalières ;

– Manifeste pour l’échange de solutions innovantes ;

– Échange pour la validation des lignes de conduite et des protocoles.

Un aspect novateur du projet est l’application de la méthode scientifique ouverte pour atteindre l’objectif : le réseau transfrontalier devrait être une plateforme technologique d’interaction pour tous les acteurs des chaînes d’approvisionnement et permettre le partage d’idées, de connaissances et d’expériences, le transfert de l’innovation technologique par des activités pilotes, de démonstration et de diffusion dans de différents environnements.

L’équipe transfrontalière est composée de quatre partenaires italiens : l’Université de Catane, la Municipalité de Palazzolo Acreide, le Centre de Recherche pour l’Innovation et la Diffusion des Connaissances (CERID) et la société Expergreen ; ainsi que quatre partenaires tunisiens l’Université de Tunis El Manar, l’Institut national de recherche agronomique de Tunisie (INRAT), le Centre technique des agrumes (CTA), l’Agence nationale de la promotion de la recherche scientifique (ANPR).

En outre, le projet implique une trentaine de partenaires associés qui contribueront aux activités en participant à des réunions thématiques et en favorisant le développement de solutions technologiques innovantes.

Dans le cadre de ce projet, un atelier thématique sera organisé en Tunisie durant le mois d’Octobre afin de promouvoir les activités du projet ainsi que les résultats.