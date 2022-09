Les Villages SOS en butte à d’énormes problèmes financiers

Le président de l’association tunisienne des Villages SOS, Mohamed Megdiche, appelle à l’adoption du cahier des charges sur le placement non institutionnel des enfants menacés et sans soutien familial, élaboré en 2017.

“Compte tenu de l’augmentation du nombre des enfants sans soutien familial qui bénéficient de la prise en charge de l’association et des difficultés financières, économiques et budgétaires des villages SOS, les responsables de ces structures appellent au renforcement des méthodes de la prise en charge des enfants en dehors du cadre institutionnel, notamment dans les familles d’accueil”, a-t-il indiqué.

En marge d’une cérémonie au cours de laquelle un hommage a été rendu aux élèves et étudiants brillants des villages SOS, en présence de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Amel Belhaj Moussa, Megdiche a affirmé que le cahier des charges a été préparé par un nombre de structures concernées à l’instar des ministères de la femme et des affaires sociales, l’UNICEF et l’association des villages SOS.

Il a mis l’accent sur la nécessité de résoudre les problèmes financiers des villages SOS (Gammarth, Siliana, Mahres et Akouda) vu l’augmentation du nombre des enfants placés dans ces villages (environ 2 500) face à la crise financière et budgétaire de ces institutions.

De son coté, la ministre de la famille a indiqué que son département contribue à hauteur de 1 million 300 mille dinars chaque année pour soutenir financièrement cette association.

Elle a relevé que cette cérémonie d’hommage aux lauréats des villages SOS (50 élèves et étudiants) témoigne de la réussite de cette association dans l’encadrement scolaire, signalant la nécessité de consacrer l’éducation culturelle à l’intérieur des villages en vue de garantir l’équilibre psychologique des enfants.

“Cette association fait face à de nombreux défis, notamment l’éducation, l’encadrement et l’intégration économique” a-t-elle précisé, ajoutant qu’il sera procédé à l’augmentation de l’aide financière allouée à l’association des villages SOS dans son budget de 2023.