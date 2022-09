Le ministère de l’éducation a entamé l’introduction de plusieurs réformes pédagogiques relatives aux différents niveaux scolaires, dans le cadre de l’activation de son programme de développement des manuels et programmes scolaires pour tous les niveaux. C’est ce qu’a expliqué le ministre de l’Education, Fethi Sellaouti, qui s’exprimait, lundi 12 septembre 2022, lors d’une conférence de presse sur les préparatifs du ministère pour la rentrée scolaire.

Sellaouti a fait savoir qu’à partir de ce mois de septembre, un nouveau programme développé sera adopté pour les élèves de la 3e année secondaire (section sciences techniques), et de nouveaux manuels et supports numériques seront disponibles pour ce niveau scolaire.

De nouveaux manuels ainsi que de nouveaux programmes ont aussi été apportés au programme de la 4e année secondaire (économie et gestion), a encore signalé le ministre.

Il a affirmé que le ministère fournira, à partir de l’année scolaire 2022 – 2023, un cahier d’activité pour la matière ” éducation technique ” pour les élèves des 7e, 8e, et 9e année de base ainsi que pour les élèves de la 1ère année et la 2ème année secondaire.

Des cahiers d’activités ont été aussi élaborés pour le génie mécanique et le génie électrique pour les élèves de la 3ème année secondaire, sciences techniques.