Tunisie : Le rôle des femmes dans le secteur de l’énergie solaire photovoltaïque en débat

Le rôle des femmes dans le secteur de l’énergie solaire photovoltaïque fera l’objet d’un évènement virtuel qu’organisera l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), le 20 septembre 2022. Le rapport issu de cette rencontre sera le dernier d’une série de rapports élaborés par l’agence sur les questions liées au Genre dans le secteur de l’énergie solaire photovoltaïque (Solar PV Energy: A Gender Perspective).

La dimension de genre dans le secteur des énergies renouvelables est un domaine d’intérêt crucial dans le cadre du travail d’analyse de l’IRENA. L’objectif étant d’éclairer les décideurs politiques, les industriels et les acteurs de développement et de sensibiliser sur l’importance de l’intégration de la dimension genre dans les projets et politiques d’énergie renouvelable.

Selon l’agence, la transition énergétique peut stimuler le développement économique et créer des emplois. Le marché du travail des énergies renouvelables a déjà atteint environ 12 millions d’emplois en 2020 et devrait presque quadrupler d’ici 2050. Le secteur du solaire photovoltaïque (PV) est le plus grand employeur parmi les secteurs des énergies renouvelables, représentant environ 4 millions d’emplois.

Le secteur des énergies renouvelables restera un principal moteur de croissance et d’emploi, avec une estimation d’environ 15,5 millions d’emplois d’ici 2050.

L’agence a toutefois estimé que les femmes sont considérablement sous-représentées, dans le secteur de l’énergie, représentant moins d’un quart de la main-d’œuvre globale dans le secteur de l’énergie et environ le tiers de la main d’ouvre du secteur des énergies renouvelables.

Elle considère que sans le plein engagement des femmes, la croissance des énergies renouvelables sera en deçà de son potentiel et que si l’industrie solaire n’inclut pas une perspective de genre pour intégrer plus de femmes, elle se priverait d’un grand bassin de talents.

De plus, le secteur ratera l’occasion de créer un meilleur environnement de travail pour tous les employés, car il a été prouvé que le fait d’avoir plus de femmes sur le lieu de travail améliore la culture organisationnelle et favorise l’engagement et la fidélisation des employés.

Il y a lieu de rappeler qu’une première édition du forum des femmes leaders du secteur de l’Energie a été tenue le 8 septembre 2022 à Tunis. Il s’agit d’une initiative du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie (MIME), conjointement avec la GIZ et en partenariat avec la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) et l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), qui s’inscrit dans le cadre de la promotion du rôle des femmes et de la diversité du genre dans le secteur de l’énergie en Tunisie.

Les intervenants à ce premier forum ont rappelé que la “diversité du genre” dans le secteur des énergies est jusqu’ici peu abordée, en Tunisie, d’autant plus le rôle des femmes ce domaine reste minime.

Chiffre à l’appui, le taux d’activité des femmes au niveau de la fonction publique est estimé à 37% en 2016 alors que le taux de féminisation des emplois fonctionnels s’élève à environ à 35,8%.

Dans le secteur de l’énergie, les femmes représentent 22% des employées pas loin du pourcentage mondial estime à 32%. Mais seulement 6% des femmes occupent des postes de décision dans ce domaine.