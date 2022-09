L’Institut de recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) a annoncé la tenue de la deuxième session du cycle de projections-débats “Regarder l’Algérie aujourd’hui. Des films et des recherches”. Intitulée “Quotidien”, cette 2ème session aura lieu les 14 et 15 septembre 2022 à la Cinémathèque de Tunis.

Le premier jour verra la projection de deux films de Hassen Ferhani, ” 143 Rue du Désert ” (2021, 100′) et ” Les baies d’Alger ” (2006, 14) qui est le premier film du réalisateur. Une table ronde “penser le quotidien ; des films et des recherches” est également au menu.

Au menu de la deuxième journée, l’IRMC a annoncé la projection de “La Parade de Taos ” de Nazim Jemai (2009, 19′) et ” La chine est encore loin ” de Malek ben Smail (2010, 130′).

Ces cycles de projections-débats mensuels entamés en juin dernier se poursuivront jusqu’au mois de décembre prochain. Elles sont organisées à l’occasion du soixantième anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, dans le cadre d’un partenariat entre l’IRMC et la Cinémathèque Tunisienne.

Féminismes, Quotidien, Guerres, Luttes, Exils sont les thématiques abordées par ces cycles animés par des experts, des critiques et des universitaires.

L’IRMC précise que “ces rencontres croiseront regards scientifiques et regards cinématographiques sur l’Algérie contemporaine, avec pour ambition de mieux comprendre la société algérienne d’aujourd’hui et de réfléchir collectivement à la production et à la transmission des savoirs”.

Créé à Tunis en 1992, l’IRMC est un centre de recherche en sciences humaines et sociales à vocation régionale, ayant un comité mixte franco-tunisien de suivi. Il est placé sous la tutelle du ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE, Paris) et, depuis 2000, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation français et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) dont il constitue une unité mixte (USR 3077).

L’Histoire du Maghreb (Algérie, Tunisie, Libye), XIXe-XXIe siècles, les Sociétés maghrébines contemporaines en recomposition et la Gouvernance et politiques sont les trois axes de recherche de l’IRMC qui contribue, en partenariat avec la communauté scientifique notamment maghrébine et européenne, au développement de la recherche sur le Maghreb.