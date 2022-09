La Coopération allemande en Tunisie (GIZ) vient de lancer un appel à candidatures pour la 3ème cohorte de son programme d’accélération “Specificity sustainable tourism edition” dédié aux start-ups innovantes opérant dans le domaine du tourisme durable.

Dans un communiqué publié samedi 3 septembre 2022, la GIZ appelle les startups voulant bénéficier de ce programme de postuler avant le 10 septembre 2022, sur le lien : https://buff.ly/3KCtoIv

Cet appel à candidature s’inscrit dans le cadre de “Grow Together, volet accélération” qui est une initiative soutenue par le projet ” Promotion du tourisme durable”, une action conjointe de l’Union européenne dans le cadre du programme “Tounes Wijhetouna” et du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), mise en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l’artisanat.