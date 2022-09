Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche annonce, vendredi 2 septembre 2022, la mise en place d’un programme d’irrigation des oliviers et amandiers impactés par la sécheresse, dans le sud tunisien et de consacrer des primes pour l’irrigation des jeunes plants productifs pendant les mois de septembre et d’octobre 2022.

Il s’agit d’assurer deux opérations d’irrigation au prix de 4 dinars pour les oliviers productifs, de 1,5 D pour les amandiers productifs, de 2 D pour les jeunes plants d’olivier et de 1 D pour les jeunes amandiers.

Le ministère affirme avoir envoyé des notes explicatives sur ce programme aux commissariats régionaux de développement agricole à Tataouine, Médenine et Gabès.