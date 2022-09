Dans un communiqué commun publié mercredi 31 août 2022, les ministres de l’Intérieur français et tunisien, respectivement Gérald Darmanin et Taoufik Charfeddine, ont «la normalisation par la France de la délivrance de visas en Tunisie… effet immédiat», rapporte lefigaro.fr.

Le quotidien hexagonal rappelle que la France avait décidé, l’automne dernier, de restreindre la délivrance de visas en Algérie, Maroc et Tunisie, « afin d’inciter ces pays à faire des efforts en matière de coopération et de lutte contre l’immigration illégale », et les pousser ainsi à accueillir “leurs ressortissants sous le coup d’une expulsion de France”.

Lire aussi : La France réduit drastiquement les visas : Surenchères sur le dos des Maghrébins

Le département français de l’Intérieur assure que «… la Tunisie était le premier des trois pays à avoir levé les tests sanitaires demandés pour pouvoir entrer sur le territoire », ce qui s’ajoute au fait que le pays a réalisé d’importants progrès en matière de coopération.

Notons que lors de sa visite de travail à l’invitation du MEDEF, la cheffe du gouvernement tunisienne, Najla Bouden, avait mis la question sur la table lorsqu’elle a été reçue par son homologue française, Elisabeth Borne.