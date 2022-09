L’Association tunisienne pour le management et la stabilité sociale (TAMSS), une association de développement dont l’objectif est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables, lance un appel à candidatures pour la sélection de 35 initiatives entrepreneuriales dans le secteur du tourisme durable et les secteurs connexes.

TAMSS indique dans un communiqué publié le 31 août 2022 qu’il y aura une présélection de 40 initiatives sur dossier, puis une présentation de l’idée/entreprise devant un jury ensuite une sélection de 35 initiatives (20 entreprises existantes et 15 idées de projets).

Sur les 35 initiatives sélectionnées, 25 projets bénéficieront de financements allant jusqu’à 40 000 dinars tunisiens.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Projet d’habilitation des entrepreneurs aux initiatives touristiques intégrées (PHENITI) qui soutient les initiatives privées de valorisation et de promotion du tourisme national à travers l’accompagnement, la formation et le financement de 50 entrepreneurs évoluant dans le secteur du tourisme durable et les secteurs connexes.

PHENITI est soutenu par le projet de ” promotion du tourisme durable ” qui est une action conjointe de l’Union européenne dans le cadre du programme “Tunis, notre destination” (Tounes Wejhatouna) et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, mis en œuvre par le GIZ Tunisie et le ministère tunisien du Tourisme et de l’Artisanat.