C’est dans l’enceinte du Baron D’Erlanger communément connue “Ennejma Ezzahra” à Sidi Bou Said et qui fête son centenaire cette année qu’a été organisée la cérémonie d’ouverture de la troisième édition du Festival du cinéma méditerranéen de Tunisie “Manarat” qui se poursuit jusqu’au 2 septembre en présence de près de 80 invités de 10 pays avec au programme de projection près de 30 films de tout horizon et de tout genre.

Présente à l’ouverture où des hommages ont été rendus au producteur Hassen Daldoul, à la cinéaste Selma Baccar et à la mémoire du célèbre acteur Hichem Rostom, la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, a souligné que son département a tenu à organiser cette édition qui annulée deux années consécutives à la suite de la pandémie de Covid-19, et ce en vue de redynamiser la scène cinématographique et donner d’avantage de visibilité aux hommes de cinéma aussi bien de la Tunisie que des différents pays de la Méditerranée.

A son tour, le directeur de cette édition 2022, Nidhal Chatta, précisera que cette édition, dont l’organisation a été sauvée en un temps record, sert d’une occasion pour préparer comme il se doit la prochaine session qui sera ouverte à plus de pays méditerranéens et qui affichera le retour de la compétition.

Le choix du film d’ouverture a été porté sur une oeuvre qui n’a cessé de remporter notamment lors de cette saison estivale des prix et des distinctions un peu partout dans les festivals à l’échelle internationale en l’occurrence “Une seconde vie” d’Anis Lassoued qui vient d’être projeté en avant-première nationale au festival “Manarat”.

Pour les projections, “Manarat” offre aux cinéphiles une sélection des meilleurs films de toute la Méditerranée, longs et courts, ainsi que les films de jeunes réalisateurs fraîchement diplômés ou simplement autodidactes.

En dehors des projections, le festival fête cette année les cent ans du cinéma tunisien et rendra un hommage à la mémoire du pionnier du cinéma tunisien Albert Samama Chikly et à son premier court-métrage tourné en 1922.

Pour annoncer le centenaire de la première projection du film tunisien ” Zohra ” de Samama Chikly sorti le 21 Décembre 1922 à Tunis, le Festival Manarat et l’Association Ciné-Sud Patrimoine avec le soutien de la Cinémathèque de Bologne organisent une exposition de 100 photos sur l’univers de ce pionnier de la photo et du cinéma.

Le projet Manarat avec son “MANARAT CAMP”, les Masterclass et les tables rondes se dérouleront lors de cette édition spéciale dans le palais du Baron d’Erlanger.

Le Masterclass “De l’image fixe à l’image sous-marine : regards et technicité” se veut ainsi une plateforme de formation dédiée aux jeunes cinéastes de toute la Méditerranée. Les masterclass offriront un programme intense et ciblé à destination des jeunes et de toutes les personnes intéressées par les métiers du cinéma et de l’audiovisuel.

Ces master-classes sont au nombre de trois : Le 31 août ” Filmer sous les mers ” par Nidhal Chatta / Slim Medimegh, le 1er septembre “La prise de vue : Mise au point sur un métier variable” avec Hassen Amri, et le 2 septembre ” Image et films à petits budgets ” : Etude de cas avec Imed Aissaoui. Les tables rondes “CULTURE ET BIODIVERSITE” qui se tiendront le 1er septembre, seront une opportunité de fédérer des opérateurs venant de toute la Méditerranée pour une journée de collaboration et d’échange.