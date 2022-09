Tunisie – Transport : Le RFR va-t-il enfin démarrer ?

Annoncé à plusieurs reprises et reporté aussitôt, le démarrage du Réseau ferroviaire rapide (RFR) devrait avoir lieu, cette fois-ci, à l’occasion de la prochaine rentrée scolaire et universitaire, le 15 septembre 2022.

C’est en tout cas ce qu’a indiqué la société en charge de l’exécution de ce projet, ce qui devrait « révolutionner » le transport urbain dans une partie du Grand Tunis.

Il s’agit de la ligne “E“ -un lot d’une première tranche de 18,5 Km du RFR- qui reliera en moins de 15 minutes (contre une heure trente actuellement) le centre de Tunis (Place Barcelone) à Ezzahrouni (une proche banlieue de Tunis-ouest). Cette ligne sera desservie par un train de quatre wagons pouvant transporter jusqu’à 2 400 voyageurs par jour.

Officiellement, le ministère du Transport pratique la technique du « silence radio ». Lors d’une interview accordée au magazine L’Economiste Maghrébin, l’actuel ministre du Transport, Rabii Majidi, avait refusé de donner une date précise pour l’inauguration de cette première ligne. Il avait tout simplement déclaré que « le projet avance bien, mais je ne peux donner de date. On le fera le jour où on sera sûr que le projet répond à toutes les normes et à toutes les conditions de sécurité pour tous -les voyageurs et les agents du RFR notamment. J’adopte à ce propos la devise “roulez doucement, je suis pressé“ ».

Les blocages à l’origine du retard

Majidi avait évoqué par la même occasion des blocages qui entravent l’avancement de projet, entre autres des vols d’équipements. Selon nos informations, quelque 80 Km de fils de cuivre auraient été volés.

Autre entrave qui freine l’avancement du projet, les difficultés rencontrées pour poursuivre les travaux de construction de la ligne D qui doit relier Place Barcelone à La Manouba via la ville du Bardo. Les riverains refusent que la ville soit divisée par les murs nécessaires à un tracé propre au RFR. Les négociations engagées avec les autorités locales élues et la société civile de cette ville n’ont pas encore abouti.

Il faut reconnaître que ce mégaprojet, qui devrait améliorer le vécu de milliers de banlieusard de Tunis, a connu beaucoup de retard pour plusieurs raisons.

Parmi elles figurent la mauvaise étude initiale du projet, notamment en ce qui concerne l’impact social et environnemental du projet, la défaillance de l’entrepreneur étranger chargé de la réalisation des travaux de génie civil sur la ligne D – en l’occurrence le groupe italien Tecnis dont le contrat a été résilié pour manquements- et l’absence de coordination entre les divers départements concernés : ministères du Transport, des Finances, de l’Équipement, SNCFT, SONEDE, STEG, etc.

Résultat : le coût du projet a été réévalué, passant de 3,2 milliards de dinars en 2018 à 4,3 milliards de dinars aujourd’hui…

En dépit de ces entraves et blocages, le projet demeure d’un grand enjeu pour la mobilité dans la Grand Tunis (2,5 millions d’habitants), le ferroviaire étant le moyen de transport de l’avenir. Tout le monde en est conscient. Toutes les parties le clament pour sa bonne performance environnementale, pour sa rapidité et pour l’étendue de son réseau.

Et pour cause, ce train rapide roulera en site propre avec une vitesse commerciale de 35 à 40 Km/h (le métro roule à 17 Km/h).

Il devrait non seulement contribuer à l’amélioration de la qualité de vie dans les quartiers en les rendant plus attractifs pour les investisseurs, mais aussi réduire la pollution atmosphérique grâce à l’utilisation de l’électricité, diminuer la circulation automobile, revitaliser les centres des cités, contribuer au dynamisme économique des cités, favoriser l’expansion des entreprises…

Pour ne rien oublier, une idée sur la totalité du projet du Réseau ferroviaire rapide (RFR) qui sera composé à terme de 5 lignes totalisant près de 85 Km :

– Ligne A : Tunis – Borj Cedria (ligne existante de 23,2 Km mise en service en juin 2012)

– Ligne C : Tunis PV – Bir Kassa – Fouchana – Mhamdia (19,5 Km)

– Ligne D : Tunis – Manouba – Gobaa – Mnihla (19,2 Km)

– Ligne E : Tunis – Ezzouhour – Zahrouni – Essijoumi (12,9 Km)

– Ligne C+F : Tunis PV – Bourgel – Ariana nord (10,5 Km).

Abou SARRA