La coopération entre la Tunisie et les Etats-Unis dans les différents domaines et les moyens de les promouvoir davantage a été au centre de l’entretien qui a eu lieu, mardi 30 août 2022, entre le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, et la sous-secrétaire d’Etat américaine pour le Proche-Orient, Barbara Leaf, et la délégation qui l’accompagne, et en présence de la chargée d’affaires de l’ambassade américaine à Tunis, Natasha Franceschi,

La rencontre a permis de débattre des projets de coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire à l’instar du projet de l’université de la sécurité nationale à Enfidha, lit-on dans un communiqué du département.

Pour rappel, Barbara Leaf effectue une visite en Tunisie les 29 et 30 août dans le cadre d’une tournée dans certains pays arabes. Dans la journée, la responsable américaine a eu des entretiens avec le président, Kais Saïed, et le ministre de la Défense nationale, Imed Memmiche.