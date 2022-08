Une campagne d’information a été organisée, mardi 30 août 2022, au sein des municipalités de Béja, Amdoun et Mejez El Bab en vue de faire connaître aux femmes cibles le programme de promotion de l’entrepreneuriat féminin “Raidet”.

Conçu par le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors, le programme national de promotion de l’entrepreneuriat féminin et d’investissement fondé sur le genre, Raidet, a pour objectif la création de 3 000 projets d’ici 2025, a rappelé la cheffe de service au Commissariat de la femme à Béja, Mehrzia Bechini.

Concernant les femmes de 18 ans à 59 ans ayant un certificat de formation ou un diplôme, le programme vise à renforcer les programmes et mécanismes d’autonomisation économique de la femme tunisienne à travers l’octroi d’avantages financiers et des crédits variant entre 10 et 300 000 dinars pour la création de projets dans les différents secteurs économiques, à l’instar de l’agriculture, les services et l’ artisanat.