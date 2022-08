Le Groupe de la Banque mondiale (BM) reste un partenaire engagé à long terme pour l’Afrique, continent particulièrement vulnérable face aux crises auxquelles fait face le monde actuellement, a affirmé David Malpass, Président du Groupe de la Banque Mondiale (BM).

Intervenant à l’ouverture de la 8ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8) , le responsable de la BM a estimé que les temps difficiles exigent des réponses efficaces pour traverser les crises et jeter les bases d’économies plus prospères et résilientes.

” Les taux de vaccination en Afrique restent faibles, de nombreux pays africains sont confrontés à des niveaux d’endettement élevés, l’insécurité alimentaire augmente et les restrictions commerciales font des ravages dans les pays qui dépendent largement des importations alimentaires “, a-t-il indiqué.

Et de rappeler que près de la moitié des financements accordés par la BIRD (Banque internationale pour la reconstruction et le développement) et l’IDA (Association internationale de développement) vont à l’Afrique.

” Nous travaillons en étroite collaboration dans plusieurs domaines comme le commerce qui constitue un puissant moyen de bâtir des économies résilientes, de réduire la pauvreté et de stimuler la prospérité “, a-t-il fait savoir.

Au Groupe de la BM, nous conseillons les gouvernements sur les politiques commerciales nécessaires, notamment sur la nécessité d’éviter les interdictions d’exportation et autres mesures restrictives pour le commerce, rappelle Malpass. Et d’ajouter que son institution aide les pays africains à fournir une protection sociale ciblée et indispensable aux plus vulnérables.

” Nous pensons que des programmes de protection sociale bien ciblés qui profitent aux pauvres offrent une bien meilleure valeur que les subventions alimentaires ou énergétiques non ciblées qui sont coûteuses et profitent le plus aux consommateurs les plus riches “, a-t-il expliqué.

Pour le responsable, en Tunisie, le projet de réponse d’urgence COVID-19 pour la protection sociale qui vise à aider les catégories sociales les plus vulnérables de la société tout en renforçant simultanément l’efficacité et la résilience du système de protection sociale au sens large.

S’agissant de l’IDA, il a indiqué que la grande partie du travail de la BM en Afrique est soutenu par cette institution.

” Nous travaillons en partenariat avec l’IDA, notre fonds pour les plus pauvres du monde, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’action climatique, des infrastructures et de la dette “, conclu le responsable.