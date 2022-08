Les travaux de réaménagement du stade olympique d’El Menzah se poursuivent à un rythme ordinaire et conformément au plan défini, a fait savoir une source officielle, indiquant que 900 jours sont nécessaires pour parachever les travaux d’ici 2024.

Les travaux en cours de réalisation concernent les gradins, les vestiaires et certains autres composantes.

Pour rappel, le projet de réaménagement du stade d’El Menzah est entré en exécution le 10 juin dernier.

Le ministre de la jeunesse et du sport, Kamel Déguiche, s’était rendu mercredi sur les lieux, pour constater l’avancement des travaux et veiller à ce que les travaux vont à un rythme soutenu et que les délais impartis soit respectés.