Les indicateurs touristiques des principales stations balnéaires tunisiennes, notamment Yasmine Hammamet, Djerba-Zarzis, ont enregistré une hausse entre le 1er janvier et le 10 août 2022, une tendance qui devrait se poursuivre au-delà de la saison estival, selon les prévisions du département du Tourisme.

Les réalisations et les prévisions pourraient favoriser l’objectif escompté, à savoir atteindre entre 50 à 60% des indicateurs de 2019, l’année de référence du secteur, indique le ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Se référant aux données des commissariat régionaux du tourisme, le ministère a fait savoir que la zone touristique de Yasmine Hammamet a enregistré du 1er janvier au 10 août 2022, une augmentation de près de 84% au niveau du nombre d’arrivées, qui atteint 342 mille touristes.

Le nombre de nuitées passées a atteint plus de 1,086 million de nuitées. Ces chiffres sont encore en deçà de ceux de 2019, compte tenu des mesures sanitaires exceptionnelles appliquées au cours des cinq premiers mois de 2022, à cause de la Covid-19, explique le ministère, qui s’attend à ce que ces indicateurs poursuivent leur hausse après la saison estivale, compte tenu des réservations prévues, notamment pour les marchés européens, notamment français et le marché algérien.

Concernant la zone touristique de Nabeul, elle a connu, du 1er janvier au 10 août 2022, l’arrivée de 410 000 touristes, soit une baisse de 21% par rapport à la même période de 2019. Le nombre de nuitées passées a atteint 1,4 million, lui aussi en baisse de 40% par rapport à la même période en 2019.

La destination touristique de Djerba-Zarzis (gouvernorat de Médenine) a enregistré, depuis le début de l’année à fin juillet, l’arrivée de 510 mille touristes, soit une augmentation de 22,5% par rapport à 2019. Le nombre de nuitées passées a atteint plus de 2,41 millions, soit une augmentation de 218% par rapport à la même période en 2021 et une régression de 36% par rapport à 2019.

Avec 162 000 touristes, les Tunisiens occupent la première place en termes de visiteurs de l’île, suivis des français (environ 106 000), des Libyens (104 000) et des Allemands (32 000).

La plupart des établissements touristiques affichent, actuellement, un taux d’occupation d’environ 100 %, tandis que l’activité se poursuivra jusqu’à la fin du mois de septembre et une partie d’octobre.