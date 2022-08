La Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) a lancé dans le gouvernorat de Siliana, jeudi 18 août 2022, le projet des Solutions pour l’extrémisme violent ‘SOLVE” – pour Solutions to Violent Extremism.

Le projet SOLVE s’inscrit dans le cadre du programme “Ensemble” financé par l’agence des Etats Unis pour le développement international “USAID” en partenariat avec la présidence du gouvernement, a indiqué la représentante de FACE, Rim Hadidi.

Selon la même source, le projet concerne 6 gouvernorats à savoir Siliana, Kasserine, Kairouan, Sousse, Le Kef et Zaghouan.

Le projet SOLVE vise à accroître la participation des jeunes à la vie civique et politique, à répondre aux doléances des jeunes et à prévenir la radicalisation dans les communautés tunisiennes vulnérables à l’extrémisme violent. Le projet regroupe plusieurs phases en vue de proposer des solutions économiques et sociales contre l’extrémisme en collaboration avec la société civile et les acteurs régionaux.