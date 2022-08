A l’occasion de la Journée du Savoir, le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées a organisé une cérémonie au Centre de camping et de loisir à Hammamet en l’honneur des élèves des centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance et des complexes de l’enfance qui se sont distingués aux examens.

Selon un communiqué publié mardi 16 août 2022 par le ministère, 51 élèves et étudiants ayant obtenu d’excellents résultats au cours de l’année scolaire et universitaire 2021-2022 ont été honorés par Amel Moussa, ministre de la de la Femme.

Elle a salué les efforts déployés par les élèves et étudiants des institutions de protection de l’enfance qui, selon elle, ont réussi malgré les difficultés.

Moussa a fait savoir que la meilleure moyenne a été obtenue par une élève du Centre intégré de Borj El Amri qui a récolté une moyenne de 18,35 au concours d’accès aux collèges pilotes (6ème année primaire).

A l’examen du diplôme de fin de l’enseignement de base, la meilleure moyenne obtenue était de 16,81 (Complexe de l’enfance à Nafta).

Au baccalauréat, un élève du Complexe de l’enfance Mejel Belabbès a obtenu une moyenne de 14,62.

Par ailleurs, une exposition de créations artistiques réalisées par les élèves des institutions de protection de l’enfance a été organisée en marge de a cérémonie qui a été animée par la musique, le chant et le théâtre.

A noter que 22 centres de la jeunesse et de l’enfance répartis sur l’ensemble du pays accueillent 330 enfants sans soutien de différents âgés.

1400 autres enfants sont accueillis dans ces centres selon la formule demi-pension.

En revanche, les complexes de l’enfance prennent en charge environ 4400 élèves, selon la formule demi-pension et ce, dans les différentes régions du pays.