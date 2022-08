Doc House a annoncé le lancement de son programme “Doc House Grants” qui a pour objectif d’appuyer le financement du film Documentaire en Tunisie. Dans ce contexte, a été lancé “Doc House Post-production Grant”, le premier projet du programme “Doc House Grants” et qui a pour but de contribuer au financement de la phase de post production de longs métrages documentaires de création (Minimum 60 min).

Les projets choisis par le comité d’évaluation et de sélection bénéficieront chacun d’une aide allant jusqu’à 10 000 DT. Le comité d’évaluation et de sélection est composé de trois professionnel.le.s qui examineront les dossiers de candidature et désigneront les projets lauréats.

Sont éligibles à l’aide les réalisateurs.rices tunisien.nes et les réalisateurs.rices résident.es en Tunisie.

Le dernier délai de soumission des candidatures est fixé pour le 22 septembre 2022. Les projets lauréats seront annoncés le 26 octobre 2022. Les lauréats seront notifiés par emails des résultats. Les recommandations du comité de sélection pour les projets non retenus peuvent être communiquées sur demande du.de la soumissionnaire adressée à Grants@doc-house.org.

” Doc House ” est une organisation indépendante à but non lucratif qui a été fondée en 2018 par un collectif d’artistes et d’opérateurs culturels.

Elle œuvre à promouvoir la production, la distribution et le réseautage professionnel liés au documentaire en Tunisie et en Afrique du Nord.