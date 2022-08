11 000. Ce serait le nombre de TPE et PME, soit autant de chefs d’entreprise, à avoir fait faillite. C’est en tout cas ce qui ressort d’un d’une enquête réalisée par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) entre le 5 septembre et le 5 novembre 2022, rapportent nos confrères du site web espacemanager.com.

Cette faillite est expliquée par les différentes difficultés économiques que traverse la Tunisie, aggravées par la pandémie de Covid-19, ce qui aurait engendré une incapacité pour certaines petites entreprises économiques à «… honorer leurs dettes et à obtenir des crédits bancaires ».

Ces 11 000 chefs d’entreprise, à cause de manque soutien de l’Etat, n’ont pas eu de choix que de déposer bilan et fuir à l’étranger.

L’enquête annuelle de la CONECT, qui a porté sur un échantillon de 527 PME, assure que « 84% de ces entreprises ont vu leurs activités impactées par la crise sanitaire et 70% ont enregistré une régression au niveau de leur chiffre d’affaires ».

Abderrazak Houas, porte-parole de l’Association nationale des petites et moyennes entreprises (ANPME), va plus loin pour souligner que « 140 0000 TPE et PME ont mis la clé sous le paillasson alors que 55 mille autres sont sur le point de déclarer faillite, tandis que 11 mille dirigeants d’entreprises sont en fuite à l’étranger. Ces derniers sont, pour la plupart, condamnés à la prison pour des affaires d’émission de chèques sans provisions », selon realitesonline.

Houas explique également qu’en Tunisie « le dispositif de garantie de crédit est source de problème pour les TPME qui sont appelées à présenter aux banques une garantie dépassant les 250% du montant à emprunter. C’est l’un des facteurs ayant poussé les dirigeants de ce type d’entreprise à utiliser le chèque comme moyen de garantie ».

Mais que disent les chiffres officiels sur le nombre d’entreprises en faillite au cours des dernières années ?