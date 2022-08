La route du Jasmin 2022 de retour en Tunisie

“La Route du Jasmin” c’est pour résumer 30 années de traversées, de navigations estivales, d’escales amicales et de rencontres dans les ports d’accueil des pays des deux rives de la Méditerranée, preuve éloquente que notre Mare Nostrum est une mer salvatrice, qui rassemble et qui ne nous sépare pas.

C’est le 1er août 2022 que les skippers et les équipiers participant à la 30ème édition de ‘’La route du Jasmin”, la plus importante course-croisière de la Méditerranée, ont largué les amarres en quittant le port de la Seyne-Sur-Mer “Toulon” (France) pour les rivages de la Sardaigne (Italie) et de la Tunisie.

Après deux années d’absence suite à des incertitudes dues au chaos sanitaire mondial lié au Covid-19, la régate méditerranéenne ” La Route du Jasmin” affiche son retour en Tunisie cet été pour célébrer sa 30ème édition et ainsi permettre, comme à chaque édition depuis sa naissance en 1991, d’apprécier des moments magiques en Méditerranée en plein mois d’août… Un retour salué par les amateurs de belle navigation qui pourront à nouveau s’enivrer du parfum de la petite fleur blanche, indissociable de la Tunisie, le Jasmin, cette fleur toute simple, exubérante et timide à la fois, symbole de pureté aux effluves subtiles et exquis.

Créée en 1990 par Jo Minnitti, plaisancier passionné et conseiller métropolitain, la route du Jasmin est une régate reliant les deux rives de la Méditerranée. Empruntant la voie maritime des Phéniciens, cette course de bateaux passe habituellement par les côtes tunisiennes, ce qui pourrait dans un sens, redynamiser le tourisme de plaisance avec une infrastructure maritime propice au développement de ce secteur.

A cet égard, 2022 sera l’année du trentenaire fêté comme il se doit par un programme riche qui se déroule pour l’escale Tunisie du 8 au 15 août 2022 dans trois villes côtières Bizerte (Nord), Gammarth (banlieue nord de la capitale) et Hammamet (Cap Bon).

Pour les amoureux de la Tunisie, il ne fallait surtout pas rater l’édition 2022 de la Route du Jasmin durant laquelle une trentaine de bateaux, essentiellement des monocoques, ont pris part à cette régate réputée en Méditerranée sur un parcours de 580 milles nautiques, ce qui va générer, selon les informations fournies, de 200 à 250 participants en équipages afin de naviguer tous ensemble, les mains posés en permanence sur les écoutilles pour tirer la quintessence de leurs voiliers.

Le coup de départ de la flotte a été donné le lundi 1er août comme de coutume à partir de la rade de la ville maritime française de Toulon, précisément du port de plaisance de la Seyne-Sur-Mer vers l’île d’Asinara, l’extrémité du nord-ouest de la Sardaigne.

La seconde étape est un parcours côtier longeant la Sardaigne jusqu’à l’île de San Pietro.

Après Carloforte, la flotte du Jasmin quitte le continent européen pour les rivages de la Tunisie où il y aura une escale à Bizerte, ville côtière que la route du jasmin a touché pour la première fois en 1991. Sauf imprévu côté conditions météorologiques, l’arrivée est prévue demain 8 août 2022 à Bizerte, avant de poursuivre son chemin vers la banlieue nord de Tunis, Marsa (Gammarth) avec au programme une excursion à Carthage et Sidi Bou Said (11 et 12 août) pour terminer à Hammamet (du 13 au 15 août) dans une ambiance à la fois conviviale et festive.

En mer, l’esprit ‘’Jasmin”, qui s’est forgé durant toutes ces années, s’est employé à conjuguer la solidarité, l’esprit d’entraide et la compétition. Dans cette édition, c’est le port de plaisance de la nouvelle marina de Bizerte, revêtue de ses plus beaux atours, qui accueillera en fanfare la flottille de la Route du Jasmin. Quant à la seconde étape de ce rallye estival et méditerranéen, elle s’acheminera vers le ” Port Yasmine ” de Hammamet, pour en clôturer en fête le 15 août cette trentième édition” a souligné Borhéne Dhaouadi, membre du comité d’organisation de cette 30ème édition et président de l’association Tunisian Smart City (TSC).

Il est à rappeler que la route du jasmin est ouverte aux voiliers assurés, homologués et armés pour la navigation “hauturière” -bateaux de moins de 10 mètres et jusqu’à plus de 14 mètres, multicoques-. Le programme peut être modifié en fonction des conditions météorologiques.