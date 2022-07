En raison de la non disponibilité du site du festival, la 42ème édition du Festival international de Gafsa, programmée du 29 juillet au 20 août 2022, a été reporté à une date ultérieure qui ne devra pas dépasser une dizaine de jours.

Le Fort de la ville de Gafsa où se tient habituellement ce rendez-vous estival devra subir quelques travaux, ont annoncé les organisateurs au cours d’une conférence de presse tenue, ce jeudi 28 juillet à Gafsa, la veille du démarrage du festival. Le comité directeur a ainsi décidé de reporter le festival pour dix à onze jours de la date initiale de son ouverture, soit ce vendredi 29 juillet.

Adel Abidi, directeur du festival international de Gafsa a annoncé que ce report a été décidé par mesure de précaution de la part des autorités sécuritaires et la protection civile dans la région. La tenue des spectacles ne sera autorisée qu’une fois le lieu est complètement sécurisé, a-t-il expliqué.

Le directeur du festival rejette toute responsabilité dans ce report, disant que l’aménagement du site du festival, le Fort de Gafsa, est du ressort de la municipalité de la ville. Il a fait savoir que la protection civile avait, auparavant, mis en garde contre cette même problématique, refusant de donner son aval pour la tenue d’autres manifestations artistiques.

Le président du conseil municipal de Gafsa, Helmi El Hani, a pour sa aprt, promis de désigner une équipe technique pour examiner l’état des gradins et qui devra statuer sur la possibilité, ou non, d’organiser le festival sur le même lieu.

Dans une déclaration à la correspondante de TAP dans la région, le maire de la ville a encore fait savoir que des travaux d’aménagement ont été récemment effectués sur une partie du Fort, citant notamment la réparation du réseau de distribution d’électricité.

La municipalité fera tout son possible pour remédier à cette question, a-t-il dit. Il a toutefois présenté une autre alternative pour ” les grandes manifestations qui peuvent être organisées au complexe sportif de la ville. ”

Ce report s’ajoute au retard de cette édition 2022 dont le démarrage devait se faire un peu en retard par rapport aux précédentes éditions. Le festival était habituellement organisé à partir de mi-juillet.

Le manque des ressources financières était parmi les autres contraintes évoquées par les organisateurs du festival international de Gafsa. La date fixée pour cette édition 2022 a été ainsi décalée.

Les organisateurs disent avoir oeuvré à assurer les fonds nécessaires qui leur permettent de présenter un programme satisfaisant et qui répond aux attentes du public. Ils ont parlé de promesses de financements, de l’ordre de 300 mille dinars, de la part du ministère des Affaires Culturelles, du comité municipal de la ville de Gafsa et de certains sponsors.

En raison du budget alloué à cette édition, jugé assez limité, le comité indique qu’une sélection de 16 spectacles a été uniquement programmée. Des artistes comme Amina Fakhet et les rappeurs Balti et Artmasta seront présents dans le cadre de ce festival ouvert à tous les arts. Musique, théâtre, cinéma et spectacles de rue sont au line-up.