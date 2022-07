Le président paraguayen, Mario Abdo Benitez, vient de recevoir le soutien de l’OMT alors que le pays est mobilisé pour faire du tourisme un pilier central de la croissance économique et un secteur porteur d’opportunités sociales.

A la tête d’une délégation de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) en visite au Paraguay, le secrétaire général de l’Organisation, Zurab Pololikashvili, a rencontré le chef de l’Etat paraguayen, Abdo Benitez, pour évoquer les plus grands défis et les possibilités à saisir pour le tourisme dans ce pays, et dégager des pistes de collaboration en vue de faire grandir le secteur, en importance et en taille.

A noter au passage que le Paraguay préside actuellement la Commission régionale de l’OMT pour les Amériques et siège au Conseil exécutif de l’Organisation. Ce rôle actif dans l’accomplissement de la mission de l’OMT témoigne de l’engagement pris par le Gouvernement de faire du pays une destination touristique de premier plan dans la région et du tourisme un moteur du développement durable.

Le tourisme comme priorité au Paraguay

Relevant que le Paraguay est déjà « une destination connue sur la scène mondiale », Pololikashvili a déclaré qu’« ensemble, l’OMT et le gouvernement peuvent faire encore mieux connaître ce beau pays et élever le tourisme au rang de priorité pour créer des emplois et ouvrir des perspectives pour la croissance économique ».

Au cours d’une séance spéciale consacrée aux énergies renouvelables et au tourisme durable organisée à l’occasion de la visite de l’OMT, le président paraguayen a déclaré : « Il incombe au gouvernement de promouvoir la destination Paraguay dans le cadre de notre stratégie pour créer des revenus, renforcer notre culture et offrir des débouchés à un grand nombre de jeunes qui ont le potentiel d’être la plus grande force du tourisme ».

Outre le président paraguayen, la délégation de l’OMT a rencontré la ministre du Tourisme, Sofía Montiel de Afara, avec le Conseil national consultatif du tourisme du Paraguay, ainsi que des représentants de la Banque mondiale et de l’ensemble du secteur privé. La présence de responsables de haut rang des ministères de l’Intérieur, de l’Industrie et de l’Education et des sciences était révélatrice de l’importance transversale du tourisme pour le Paraguay et pour la région plus largement.

Sofía Montiel de Afara s’est déclarée désireuse d’aller plus loin en mettant en place une nouvelle série d’initiatives de renforcement des capacités, pour aider le secteur du tourisme à surmonter la pandémie et le guider vers un avenir sous le signe d’une plus grande résilience.

Autonomisation des jeunes et développement rural

La jeunesse étant l’une des priorités centrales de l’OMT, comme en témoigne la tenue récente du tout premier Sommet mondial des jeunes sur le tourisme, le secrétaire général de l’OMT a aussi rencontré de jeunes dirigeants et défenseurs du tourisme de toutes les régions du Paraguay pour entendre leurs points de vue sur l’avenir du secteur et veiller à ce qu’ils soient associés au processus de prise de décision.

Par ailleurs, la délégation de l’OMT a visité la communauté historique de San Cosme y San Damián, à laquelle a été décerné en 2021 le titre de ‘Best Tourism Village’ de l’OMT, eu égard à son importance pour la sauvegarde du patrimoine culturel singulier du pays et le développement rural.