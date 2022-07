Après Trois ans loin des projecteurs, en raison de son mariage et la naissance de son premier bébé, ZAZ est de nouveau sur scène depuis quelques mois mais cette fois c’est en Tunisie qu’elle se produit, un pays qu’elle a visité lorsqu’elle avait 17 ans, sa toute première destination hors France.

A 22 heures et quelques minutes, le public de Carthage, jeune en majorité, dont des Français installés en Tunisie, attend la vedette du soir au beau milieu des spots et des caméras en mouvement. Du haut de la partie gauche des gradins, les regards changent de direction, ZAZ, créant la surprise, fait son entrée par les gradins entre deux haies de gardes et de caméras.

Devant ce public avec lequel elle interagit en l’incitant avec quelques mots en arabe à chanter et à danser, la chanteuse française a dévoilé la nouvelle facette d’elle-même, car la dernière période, a-t-elle dit, l’a changée après avoir trouvé l’amour et la paix.

Zaz se lance sans filet de sécurité, elle saute sans cesse, son corps frêle et souple déborde d’une énergie frénétique, le public accroche, et elle, elle continue, avec son timbre grave et ses gestes rapides en interprétant ” Si jamais j’oublie “, pour l’amour, la liberté, l’amitié ….

Le show a été donné dans l’alternance des styles (jazz, variétés et folk, chanson d’auteur, acoustique et soul) lui ont rapporté un succès foudroyant. ZAZ, change de registre, il faut dire qu’elle a de sérieux arguments pour attirer son public : son attitude scénique remarquable (déplacements fréquents, gestuelle), ses élans de Rock star, une force vitale manifeste, des rythmes obsédants, enrichis par les instruments.

ZAZ chante ” Si jamais j’oublie “, le public n’oublie pas, il répète, elle dit l’amour, la liberté, appuie sur l’amitié, approche une ritournelle, ZAZ est engagée contre le réchauffement de la planète, contre les pollueurs, pour l’amitié et encore et toujours, elle prône l’amour.

Après plus d’une heure et demie de show, le public à l’unisson réclame un titre qui fait partie du répertoire de la chanson française, ou plutôt du répertoire mondial de la chanson, un titre culte, un titre d’amour ” La vie en rose ” d’Edith Piaf. Ne restant ps indifférente, ZAZ entame à sa façon cette chanson qui appartient à l’Humanité. Ovations et cris d’admiration pour un spectacle qui s’achève en apothéose et qui reflète que la chanson française se porte bien.