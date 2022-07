Le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Mohamed Moez Belhassine a fait savoir que les intentions d’investissement enregistrées à fin juin 2022, permettront de créer 124 projets dont 36 projets dans le domaine d’hébergement touristique alternatif (maisons d’hôtes et gîtes ruraux) et 88 projets d’hébergement classique, d’un coût d’environ 500 millions de dinars.

A l’occasion du lancement de la compétition nationale de l’entrepreneuriat ” Machrouek ” (ton projet) hier vendredi, le ministre a ajouté que la Tunisie demeure un pays attractif pour les investissements touristiques malgré les difficultés que traverse le secteur.

Belhassine a ajouté que le département du Tourisme accorde un intérêt particulier au tourisme durable et soutient les initiatives d’investissement dans ce domaine, rappelant qu’un cadre juridique organisant l’hébergement touristique alternatif a été mis en place, parallèlement à la révision de la Loi sur l’investissement pour l’adapter aux exigences du développement régional, juste et durable.

S’agissant de l’artisanat, le ministre a indiqué qu’il s’agit d’un pilier du développement national et régional étant donné qu’il contribue à raison de 4,5% au PIB et emploie près de 300 mille artisans répartis sur plus de 76 spécialités artisanales.

Le secteur de l’artisanat permet, par ailleurs, de créer environ 5 mille emplois annuellement, enregistre une moyenne annuelle d’investissement de 18 millions de dinars et contribue à raison de 2% aux exportations globales.

La compétition nationale de l’entrepreneuriat ” Machrouek ” (ton projet) lancée par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle en partenariat avec l’agence de coopération allemande (GIZ) et une dizaine de ministères et structures d’appui et de financement chargées de l’accompagnement et de la formation des jeunes entrepreneurs, vise à faciliter la création de projets et à promouvoir l’entrepreneuriat privé.