UIB : Hausse du résultat brut d’exploitation de 28,8% au 1er semestre 2022

Les Indicateurs d’Activité de l’UIB arrêtés au 30 juin 2022 font ressortir les tendances ci-après :

• L’encours de dépôts s’est élevé à 5 460 MTND au 30 Juin 2022 vs 5 158,5 MTND une année auparavant. Cette augmentation de dépôts de +5,8% correspondant à +301,5 MTND résulte principalement de la hausse (a) des dépôts d’épargne (+148,3 MTND) (b) des dépôts à terme, certificats de dépôt et autres produits financiers (+117,9 MTND) (c) des autres dépôts et avoirs de la clientèle (+27,2 MTND) (d) et des dépôts à vue (+8,2 MTND).

• L’encours net des crédits à la clientèle a affiché une croissance de +3,2% correspondant à un additionnel de +184,9 MTND, pour atteindre un encours de 6015,4 MTND au 30 Juin 2022 vs 5 830,5 MTND une année auparavant.

• L’encours des emprunts et ressources spéciales a atteint 279,5 MTND au 30 Juin 2022 vs 340,3 MTND une année auparavant.

• Les produits d’exploitation bancaire, présentés nets des agios réservés, ont affiché une hausse de +6,3% pour atteindre 360 MTND au 30 Juin 2022 vs 338,6 MTND une année auparavant.

• La marge d’intérêt a atteint 130,9 MTND au 30 Juin 2022 vs 124,8 MTND une année auparavant, soit une hausse de +4,9%.

• La marge sur les commissions a enregistré une augmentation de +6,5% pour atteindre 74,1 MTND au 30 Juin 2022 vs 69,6 MTND une année auparavant.

• Les revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement ont enregistré une hausse de +20,1% pour atteindre 29,9 MTND au 30 Juin 2022 vs 24,9 MTND une année auparavant.

• Le Produit Net Bancaire a enregistré une hausse de +7,1% pour atteindre 234,8 MTND au 30 Juin 2022 vs 219,3 MTND une année auparavant.

• Les frais de personnel ont accusé une baisse de -13,6% au 30 Juin 2022 pour atteindre 84,4 MTND vs 97,7 MTND une année auparavant, notamment sous l’effet de la révision de la provision de l’Indemnité de Fin de Carrière de 6 à 12 mois à la suite de l’accord salarial conclu – en date du 26 juillet 2021 – entre l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers (APTBEF) et la Fédération des banques et des établissements financiers relevant de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT).

• Les charges opératoires ont diminué de -8,6% pour atteindre 116,3 MTND au 30 Juin 2022 vs 127,2 MTND une année auparavant.

• Le coefficient d’exploitation s’est établi à 49,5% à fin juin 2022 vs 58% une année auparavant.

• Le Résultat Brut d’Exploitation a connu une croissance de +28,8% pour atteindre 118,6 MTND au 30 Juin 2022 vs 92,1 MTND une année auparavant.