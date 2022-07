Cette feuille de route concerne la vigilance en matière de sécurité et d’approvisionnement en électricité, notamment par l’approbation des programmes d’investissement, selon le président de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE), Abdellatif Bardach, qui présentait le rapport annuel de l’Autorité devant la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement.

Il s’agit aussi de « contribuer au développement d’un marché efficace de l’électricité, en tenant compte des règles établies pour un accès transparent et équitable, tout en établissant un système de tarification électrique pour l’accès aux réseaux valorisant les investissements et encourageant l’innovation conformément aux dispositions de la loi », rapporte l’agence officielle MAP.

La feuille de route stratégique de l’Autorité est conforme aux principes stratégiques énoncés dans le Nouveau Modèle de Développement, précise Bardach, qui assure que « le Royaume a fait face intelligemment à la problématique de l’énergie en diversifiant les sources d’importation de pétrole et de gaz… ».

Par ailleurs, il est revenu sur « … la loi relative à la régulation du secteur de l’électricité et à la création de l’autorité nationale qui en a fait un organe de gouvernance qui veille au bon fonctionnement du marché libre de l’électricité et contrôle l’accès des auto-producteurs au réseau électrique national de transport et de distribution d’électricité, et d’émettre un avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à ce secteur ».