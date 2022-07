[Tribunes] La Banque centrale nous cache la vérité, affirme Ezzeddine Saïdane

Les réserves de change, en Tunisie comme partout dans le monde, sont évaluées en nombre de jours d’importation. Les réserves de change de la Tunisie, telles que présentées sur le site officiel de la Banque centrale (bct.gov.tn), sont largement surestimées.

L’Institut national de la statistique (INS) vient de publier sur son site officiel (ins.tn) les statistiques officielles du commerce extérieur de la Tunisie. Il ressort de ces statistiques que le total des importations réalisées par la Tunisie au terme du premier semestre 2022 s’élève à 40.208,5 millions de dinars (MDT). Ceci nous donne la valeur d’une journée d’importation: 40.280,5 / 182,5 jours = 220,3 MDT.

Le montant total des réserves de change, converties en dinars, tel qu’indiqué sur le site officiel de la BCT en date du 15 juillet (dernier chiffre publié par la BCT), s’élève à 23.933 MDT. Exprimé en nombre de jours import, ce chiffre nous donne 108 jours seulement et non 118 jours tel qu’indiqué sur le site officiel de la BCT. Ceci veut dire que nous sommes beaucoup plus proches de la ligne rouge de 90 jours import que ce que veut nous faire croire la BCT. Il est clair que pour gonfler les réserves de change exprimées en nombre de jours import, la BCT continue à utiliser comme base de calcul la valeur d’un jour import complètement erronée, puisque relative à l’année dernière.

Mais là il faut faire très attention car il s’agit de la crédibilité des statistiques officielles de la Tunisie. Il faut faire très attention car il s’agit de la crédibilité de la Banque centrale de Tunisie.

N.B. – Tous les chiffres utilisés dans le présent statut sont des chiffres officiels et sont publiés sur des sites officiels (bct.gov.tn et ins.tn).

– un semestre = 182,5 jours